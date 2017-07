Politie grijpt 6 inbrekers bij bedrijfspand in de kraag

In de nacht van donderdag op vrijdag heeft de politie zes mannen aangehouden op verdenking van inbraak in een bedrijfspand aan de Hoofdtocht in Zaandam. 'De verdachten zijn Amsterdammers van 18, 19, 21, 22 en 23 jaar oud en een 17-jarige Purmerender', zo meldt de politie vrijdag.

Melding

Omstreeks 01.00 uur kreeg de politie via een beveiligingsbedrijf de melding dat er werd ingebroken in een distributiecentrum. Bij het bedrijf, waarvan het toegangshek was opengeknipt, waren een bestelbusje en verdachte personen gezien.

Zoektocht

De politie zette het terrein af en begon een zoektocht naar de inbrekers, waarbij een diensthond en een helikopter werden ingezet. In totaal vond de politie zes verdachten. De politie nam de bestelauto en goederen van de verdachten in beslag. Bij onderzoek bleek, dat de verdachten nog geen gelegenheid hadden gehad om in het bedrijfspand in te breken.