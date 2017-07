Rode Kruis prikt 16.551 blaren tijden Nijmeegse Vierdaagse

Het Nederlandse Rode Kruis heeft de afgelopen week tijdens de Vierdaagse in Nijmegen meer blaren geprikt dan vorig jaar. De hulpverleners hebben 16.551 blaren van wandelaars behandeld. In 2016 waren dit nog 12.645 blaren.

Naast blaren werden de lopers door de EHBO'ers, artsen en verpleegkundigen van het Rode Kruis geholpen aan overige klachten, zoals schaaf- en snijwonden, insectensteken, krampen, kneuzingen en flauwtes.

De eerste Vierdaagsedag, woensdag en de donderdag waren drukke dagen op de medische verzorgingsposten. Op donderdag zijn bijna 5000 blaren geprikt. Mogelijk was de regenachtige ochtend de oorzaak van de grote hoeveelheid blaren. De relatief warme woensdag zorgde ervoor dat enkele Vierdaagselopers last hadden van flauwtes.

Cijfers 2017

Voor de hulpverlening bij de hulpposten zijn de afgelopen vier dagen de volgende materialen gebruikt:

7750 bloedlancetten (om blaren te prikken)

20 liter jodium

30 liter kamferspiritus (om voeten schoon te maken)

35.000 gaasjes

7600 wattenstaafjes

20 km tape

30.000 handschoenen



Het Rode Kruis heeft tijdens de 101ste Vierdaagse 700 hulpverleners ingezet.

Nederlandse Rode Kruis en Nijmeegse Vierdaagse

Ieder jaar staan er honderden Rode Kruis vrijwilligers 24 uur per dag klaar om Eerste Hulp en medische hulp te verlenen tijdens de Vierdaagse in Nijmegen. Op geen enkel ander evenement in Nederland zet het Rode Kruis zo veel vrijwilligers in en kunnen er tegelijkertijd zo veel mensen behandeld worden.