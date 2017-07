Dode (42) bij frontale botsing Aartswoud

Een 42-jarige Pool is vrijdagmiddag bij een ernstig verkeersongeval om het leven gekomen. Dit heeft de politie zaterdag bekendgemaakt.

De frontale aanrijding vond omstreeks 15.35 uur plaats op de Westfriesedijk N239 in Aartswoud. Het 42-jarige slachtoffer reed in een personenauto over de Westfriesedijk.

Frontale botsing

Door nog onbekende oorzaak slingerde de auto en kwam op de verkeerde weghelft terecht. Hier botste de auto tegen een tegemoetkomende vrachtwagen. Door de klap tolde de auto om zijn as en botste tegen een personenauto, die achter de auto van het slachtoffer had gereden.

Beknelling

Het slachtoffer raakte bekneld in zijn auto. De brandweer moest de auto open knippen om het slachtoffer hieruit te kunnen halen. De man werd ter plaatse gereanimeerd, maar overleed korte tijd laten in de ambulance.

De bestuurder van de vrachtwagen, een 47-jarige man uit Jubbega, en zijn 44-jarige echtgenote, die in de vrachtwagen zaten, alsmede de inzittenden van de tweede personenauto, werden ter plaatse onderzocht.