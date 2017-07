Politie lost schot na aanval door relschoppers Capelle aan den IJssel

Agenten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag in Capelle aan den IJssel een waarschuwingsschot gelost toen zij door relschoppers werden aangevallen. Dit meldt de politie zaterdag.

Melding massale vechtpartij

Bij de meldkamer van de eenheid Rotterdam kwamen in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 01.40 uur belletjes binnen over een vechtpartij tussen zo’n zestig personen bij een feest aan het Lylantse Plein in Capelle aan den IJssel.

Kinderen aanwezig

Een aantal agenten gingen ter plaatse. De twee agenten die als eerste arriveerden zagen direct dat het menens was. Mensen die zichtbaar onder invloed van alles en nog wat waren gingen elkaar op diverse locaties met stokken en stoelen te lijf. Om letsel bij weerlozen te voorkomen, er bleken ook kinderen aanwezig, stapten de twee agenten al uit in afwachting van de versterking. 'Ze kregen direct teksten toegebeten, als: K#nkerlijers, Opk#nkeren hier K#nkerh##r', aldus de politie.

Waarschuwingsschot

De groep losgeslagen relschoppers zag nieuw vermaak: de agenten. Eén agent kreeg een enorme vuistslag in het gezicht van een man. Ze kon nog net op haar benen blijven staan. Haar collega kon nog net spoedassistentie oproepen toen zij op haar beurt door iemand met een bierfles op het hoofd werd geslagen. De fles brak. Vervolgens werden ze met alles en nog wat bekogeld. Een waarschuwingsschot was nodig om de groep op afstand te houden. Toen versterking arriveerde trok de groep zich terug in het zaaltje waar het feest was.

'Kledingruil'

Eén voor één werden ze naar buiten gehaald. Een aantal van hen werd herkend als relschopper (ondanks dat agenten een levendige kledingruil in het zaaltje zagen). Dit leverde 5 aanhoudingen op voor allerhande feiten. Ook de man die de agente sloeg met de bierfles werd zo aangehouden, ondanks zijn hevige verzet. Het betrof een 30-jarige man uit Capelle. De agenten hebben aangifte gedaan van poging moord/doodslag.