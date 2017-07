Vrouw (57) raakt zwaargewond bij eenzijdig ongeval

Bij een eenzijdig ongeval is een 57-jarige vrouw uit Veenoord vrijdagmiddag in Holsloot zwaargewond geraakt. Dit meldt de politie zaterdag.

Tegen boom gereden

De vrouw is door nog onbekende reden op de Schimmelarij tegen een boom gereden. De vrouw heeft even licht bekneld gezet, maar kon snel bevrijd worden. Zij is met de traumaheli naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht.