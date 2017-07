Campinggasten vangen vermagerd kind op, politie houdt ouders aan

De politie heeft op een camping in de gemeente Winterswijk de ouders aangehouden nadat campinggasten een melding over hun kind hadden gemaakt. Dit meldt de politie zaterdag.

Vermagerd

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd het jongetje ontdekt in de tent van de campinggasten. Hij was aan het eten en zag er erg mager uit. Daarom hebben de campinggasten de politie gebeld.

Vermoeden kindermishandeling

Agenten troffen een vermagerd jongetje aan en kregen het vermoeden dat er sprake was van kindermishandeling. Terwijl de agenten zich over het kind ontfermden, zijn andere agenten naar de caravan van de ouders gegaan.

Toen ze aanklopten probeerde de moeder te vluchten, na een korte achtervolging kon ze aangehouden worden. Ook de vader van het kind is aangehouden. Beide ouders hebben geen vaste woon- of verblijfplaats.

Kinderen en dieren in caravan

In de caravan waren ook twee andere kinderen en verschillende dieren aanwezig. De kinderen zijn onder de tien jaar, het jongetje dat werd gevonden is de middelste van de drie. Voor de kinderen en dieren is opvang geregeld.

De ouders zitten nog vast. Na eerste onderzoek bleek dat de moeder gesignaleerd stond voor de Duitse politie, ze moet nog een celstraf uitzitten. In verband met de privacy van de kinderen geeft de politie geen verdere details.