Vrouw die kind (4) sloeg bij Efteling had gedronken

Onderzoek

Sinds 1 juli heeft de politie de mogelijkheid om bij geweldsincidenten de verdachten te onderwerpen aan een onderzoek naar het gebruik van middelen die hebben kunnen bijdragen aan het geweld. Deze mogelijkheid is nu gebruikt bij de vrouw die verdacht wordt van mishandeling van het kind.

Efteling

Donderdag werd de vrouw bij de Efteling door de politie aangehouden op verdenking van het feit dat ze een kind heeft mishandeld. De politie heeft nu in deze zaak gebruik gemaakt van de bevoegdheid om te testen of deze verdachte onder invloed was van bijvoorbeeld alcohol. Die bevoegdheid heeft de politie sinds 1 juli 2017.

Dronken

De vrouw blies 825 Ug/L wat neer komt op ongeveer 1.9 promille. Deze uitslag zal bij het proces-verbaal gevoegd worden in deze zaak en aan de officier van justitie gezonden worden.