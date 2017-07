Vader wil zoon uit cel hebben en dreigt netwerk politie plat te leggen

Vrijdagavond heeft de politie een inwoner van Biezenmortel aangehouden in zijn woning. 'Hij had via 112 gedreigd om de hele digitale infrastructuur van de politie plat te leggen als we zijn zoon niet in vrijheid stelden. Hij is aangehouden voor ambtsdwang', zo meldt de politie zaterdag.

Openstaande boete

Op vrijdag 21 juli 2017 heeft een team van politie een inval gedaan bij een bedrijf aan de Nijverheidsstraat in Wijk en Aalburg. Eén van de medewerkers van het bedrijf kwam tijdens dat onderzoek aan bij het bedrijf. Bij controle bleek hij nog een boete open te hebben staan van 1.500 euro. Hij is meegenomen naar het bureau.

Bedreiging

Later op de avond werd het Operationeel Centrum via 112 gebeld door een man. Deze man gaf aan dat we zijn zoon vast hadden. Als we zijn zoon niet direct in vrijheid zouden stellen dan zou hij de hele (interne) digitale infrastructuur van de politie plat leggen.

Het bleek te gaan om de man die bij de politie vast zat voor de openstaande boete. Het was niet moeilijk om achter de identiteit van de beller te komen. De 55-jarige man uit Biezenmortel is in zijn woning aangehouden voor ambtsdwang.

Ambtsdwang

Ambtsdwang wordt omschreven in Artikel 179 van het Wetboek van Strafrecht. Hij die door geweld of enige andere feitelijkheid of bedreiging met geweld of enige andere feitelijkheid een ambtenaar dwingt tot het volvoeren van een ambtsverrichting of het nalaten van een rechtmatige ambtsverrichting, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.