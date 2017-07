Quadrijder (20) raakt ernstig gewond

Vrijdagavond is in het Overijsselse Saasveld een 20-jarige man ook uit Saasveld ernstig gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval met een quad op de Holscherdijk. 'De man is met een traumahelikopter overgebracht naar het ziekenhuis in Enschede', zo meldt de politie zaterdag.