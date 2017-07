Jongen (17) en man (24) zwaargewond na steekpartij

In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn een jongen van 17 en een man van 24 jaar oud zwaargewond geraakt na een steekincident in het Emile van Loonpark in Roosendaal. 'Het zou gaan om een uit de hand gelopen ruzie', zo meldt de politie zaterdag.

Vechtersbazen eerder al uit elkaar gehaald

Omstreeks 01.25 uur krijgen de jongen en de man het met elkaar aan de stok op de Markt. Surveillerende agenten zien dat een groep vrienden de vechtersbazen meerdere malen zonder resultaat uit elkaar halen. De agenten besluiten in te grijpen en nemen de man en een vriend apart en begeleiden hen vervolgens weg van de Markt.

In hartstreek gestoken

Vijf minuten later blijken de jongen en de man elkaar toch weer op te zoeken. Op een gegeven moment lopen de gemoederen kennelijk opnieuw erg hoog op. De man haalt een mes tevoorschijn en steekt daarmee de jongen in zijn hartstreek. Daarbij loopt hijzelf een slagaderlijke bloeding op. Omstanders waarschuwen agenten die nog in de buurt aanwezig zijn.

Ernstig gewond

Voor de twee hevig bloedende personen wordt een ambulance en een lifeliner opgeroepen. Uiteindelijk zijn beiden met een ambulance naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Bij de man is de slagaderlijke bloeding gehecht in het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom.

Amphia ziekenhuis

De jongen is overgebracht naar het Amphia ziekenhuis in Breda. Over zijn toestand is niets bekend. Agenten zijn meegegaan naar het ziekenhuis. Want beiden zijn zowel slachtoffer als verdachte en om die reden ook aangehouden.

Onderzoek loopt nog

Op de plaatst delict is door de technische recherche sporenonderzoek gedaan. In de bosschages bij een appartementencomplex is het steekwapen gevonden. Zodra betrokkenen voldoende hersteld zijn, zullen zij verhoord worden.