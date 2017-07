Brandweer ondezoekt grottenbrand Cannerberg met robot

Omdat er te veel gevaar en risico is voor de brandweermensen om de brand in de grotten bij de Cannerberg vlakbij Maastricht te blussen is er zaterdag besloten om de hooibrand gecontroleerd te laten uitbranden. Dit heeft de gemeente Maastricht zaterdag bekendgemaakt.

Te veel risico's

'Dit gaat lang duren. Het is niet te zeggen hoe lang', aldus de gemeente. Het gebied blijft afgezet in verband met instortingsgevaar. Het gangenstelsel is altijd verboden gebied.

Illegaal

Toch proberen mensen er wel eens illegaal in te komen. Dat is nu levensgevaarlijk in verband met de zware mergelblokken die loskomen en koolmonoxide in de gangen. De brand in de in de grotten opgeslagen hooibalen woedt al sinds donderdagavond 21.00 uur en is waarschijnlijk aangestoken.

Robot

Zondag heeft men met een op afstand bestuurbare robot de grotten verkend. Specialisten hebben de beelden hiervan geanalyseerd om mogelijkheden te bekijken. Volgens de brandweer is de situatie ongewijzigd en laat men het hooi nog steeds gecontroleerd uitbranden. Voor de ingang van de grotten is een waterscherm neergezet. Dit om de rookoverlast voor de omgeving te beperken.