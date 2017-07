Lichaam overleden man op parkeerplaats aangetroffen

In de nacht van vrijdag op zaterdag hebben voorbijgangers in Rijswijk om 05.00 uur op de Van der Kooijweg een overleden blanke man van middelbare leeftijd aangetroffen. 'De recherche sluit een misdrijf niet uit en zoekt getuigen', zo meldt de politie zaterdag.

Afzetting voor sporenonderzoek

Onmiddellijk na het aantreffen van het lichaam belden de getuigen 112. Agenten sloten de weg af voor onderzoek. Naar aanleiding van dit eerste onderzoek sluit de recherche een misdrijf niet uit.

TGO

Na het eerste onderzoek startte de recherche een Team Grootschalige Opsporing (TGO) dat onder leiding van een officier van justitie onderzoek doet naar het overlijden van de man. Ook stelt de recherche een onderzoek in naar de identiteit van het slachtoffer. Heeft u informatie die voor het rechercheteam van belang is? Bel dan 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan M (Meld Misdaad Anoniem) via 0800-7000.