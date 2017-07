Motorrijder (64) omgekomen, fietser (50) zwaar gewond bij aanrijding

Zaterdagmiddag is bij een verkeersongeval in Delden een 64-jarige motorrijder uit Zenderen overleden bij een aanrijding op de kruising Almelosestraat(N741)/Rijssenseweg.

'Een 50-jarige fietser uit Delden is met ernstig letsel overgebracht naar het ziekenhuis', zo meldt de politie zaterdagavond.

VOA onderzoekt ongeval

De motorrijder reed omstreeks 16.30 uur over de Amelosestraat in de richting van Delden en kwam in aanrijding met de fietser die vanaf de Rijssenseweg kwam. De precieze toedracht van het ongeval is nog onduidelijk. Het team Verkeers Ongevallen Analyse heeft een onderzoek ingesteld.