Aanhouding op Fort Oranje

zondag 23 juli 2017 om 00.00 uur surveilleerde de wijkagent, samen met een collega, op de camping. Ze zagen bij een chalet een man lopen die de wijkagent niet kende. De wijkagent vorderde een identiteitsbewijs maar de man wilde niet meewerken. Hij werd door beveiliging naar de uitgang begeleidt om hem daar een gebiedsverbod uit te reiken. Ook daar weigerde hij medewerking. Er is toen gevorderd dat hij de camping moest verlaten maar in plaats van naar de uitgang te lopen liep hij de camping weer op. Toen was de maat vol en werd hij met enige dwang de camping af geduwd. Op dat moment beledigde hij de agent en liep weer terug de camping op. Toen is de 33-jarige Roemeen zonder vaste verblijfplaats in Nederland aangehouden voor belediging en het niet voldoen aan een bevel of vordering.