Nachtelijke crossers zwaargewond

De twee reden rond 02.45 uur op crossbrommers op de Oosterboekelweg waar werkzaamheden worden verricht aan het wegvak. Door nog onbekende oorzaak verloren ze allebei d e macht over het stuur en kwamen dusdanig ten val dat zij bewusteloos raakten. De 22-jarige man werd met de traumahelikopter overgebracht naar ene ziekenhuis in Amsterdam. De 16-jarige jongen is met de ambulance overgebracht naar een ziekenhuis in Alkmaar. Van beide bestuurders is een bloedblok afgenomen om vast te stellen of zij alcohol hadden gedronken.