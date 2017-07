Mishandeling agent na beëindiging feest

De hele avond was het al onrustig in en rondom het muziekcentrum. De politie kreeg verschillende meldingen van overlast van omwonenden. Agenten namen meerdere malen poolshoogte. Op een gegeven moment vernielden feestgangers de boel en dreigde het uit de hand te lopen. In overleg met de beveiliging besloot de politie het feest te beëindigen. Agenten begeleidden de aanwezigen naar buiten en verzochten hen de omgeving te verlaten. Een 19-jarige man uit Den Bosch was het hier niet mee eens. Hij verzette zich en sloeg een agent. Een 27-jarige man uit Meppel voldeed ook niet aan het bevel om de locatie te verlaten en was dronken. Agenten namen beide personen naar het politiebureau voor verhoor. Hier bleek dat de man uit Meppel gesignaleerd stond voor meerdere openstaande boetes. Beiden zitten nog vast. De mishandelde agent deed aangifte en kon weer verder aan het werk.