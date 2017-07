Politie geeft denneboompjes nadat ze hennepplanten hadden meegenomen

De politie in Epe werd zaterdag door een wandelaar geattendeerd op een kweektent met hennep in het bis nabij de Lariksweg. De wandelaar had de kweektent al eerder gezien, maar toen enkele dagen later beschut was met takken en bladeren, werd de nieuwsgierigheid gewekt.