Twee gewonden tijdens ritje in achtbaan

Tijdens een ritje in de achtbaan van Attractiepark Duinen Zathe in Appelscha zijn zondagmiddag twee personen gewond geraakt.

Tegenover RTV Drenthe zegt de eigenaar van het park dat het computersysteem van de achtbaan een onbekende storing aangaf. Hierdoor zet de achtbaan zichzelf stil en dit gebeurt redelijk abrupt. ‘Een mevrouw en een kindje zijn toen stevig in de beugels geklapt. Ze klommen uiteindelijk zelf uit het bakje, maar zijn voor de zekerheid wel even naar het ziekenhuis gebracht.’

De andere bezoekers van de achtbaan zijn gecontroleerd uit de bakjes gehaald. Het incident is direct gemeld bij de gemeente. Hiermee is afgesproken dat de attractie dicht blijft. Na sluitingstijd zal worden onderzocht wat er met de achtbaan aan de hand was.