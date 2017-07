Man heeft 47 kilo xtc-pillen bij zich

De politie heeft zaterdagavond tijdens een controle in een bestelbus op de snelweg A28 ter hoogte van Assen 47 kilo aan XTC-pillen aangetroffen. De 31-jarige bestuurder uit Groningen is aangehouden op verdenking van drugsbezit. De drugs en de bestelbus zijn in beslag genomen.