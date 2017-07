Politie onderzoekt steekincident Krimpen aan den IJssel

Een 20-jarige Rotterdammer raakte zondagochtend gewond bij een steekincident aan de Burgmeester Aalberslaan. De politie werd pas gealarmeerd nadat het slachtoffer naar Rotterdam-West was afgereisd. Een vriendin van hem belde daarna 112. Over de toedracht is nog veel onduidelijk en de politie spreekt daarom graag met getuigen.

Vermoedelijk ging een ruzie in de vroege zondagochtend nabij een tankstation in Krimpen aan den IJssel vooraf aan het incident. Het slachtoffer werd in zijn rug gestoken. Waarom de politie niet direct werd gewaarschuwd is onduidelijk. Op eigen gelegenheid bereikte het slachtoffer een vriendin in Rotterdam-West. Zij besloot om 07:10 uur het alarmnummer 112 te bellen. De Rotterdammer wordt behandeld in een ziekenhuis. Er is nog geen verdachte aangehouden.