Criminelen druk met plofkraken in Heesch en Bilthoven

Op een geldautomaat van ING in Heesch is in de nacht van zondag op maandag een plofkraak gepleegd. Met explosieve bliezen de criminelen de automaat uit de gevel van supermarkt Albert Heijn, die daardoor deels is ingestort. De schade aan het pand is enorm.

Bilthoven

Ook in Bilthoven hebben criminelen geprobeerd om een plofkraak te plegen. Ze hadden het voorzien op een pinautomaat bij een supermarkt aan de Bilderdijklaan. Rond 03.00 uur werd de politie gealarmeerd vanwege verdachte omstandigheden bij de supermarkt. Toen men ter plaatse kwam waren waren de daders spoorloos. Wel werden een gasflessen aangetroffen. Verschillende omwonenden moesten vanwege de mogelijke plofkraak tijdelijk hun huis verlaten. Zij mochten na een half uurtje weer terug naar binnen.



In beide zaken doet de politie onderzoek.