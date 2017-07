Flinke files door werkzaamheden Ring A10

De eerste ochtend van de zomerse opknapbeurt voor de ring-west (A10) in Amsterdam heeft gezorgd voor een enorme chaos op de ring-noord boven de stad. Ook op de toevoerweg A8 vanuit het noorden ontstond een flinke file.

Om middernacht werd de weg afgesloten vanaf de Basisweg (S102) tot knooppunt De Nieuwe Meer. 3 weken later, op maandag 14 augustus, is dit deel klaar en is de andere kant van de A10 West aan de beurt. Maandag 4 september, voor het begin van de spits, is de A10 West weer volledig toegankelijk.

Voor wie rond Amsterdam wilt rijden, wordt het rondje ring gedurende deze weken vergroot met de A5, A9, A4. Om de A10 West te mijden kan ook de A10 Noord genomen worden. De wegen die de A10 West kruizen blijven de hele bouwperiode bereikbaar. Mocht er een ongeluk gebeuren, dan staan bergers en weginspecteurs klaar om de weg weer snel vrij te maken. Op 7 plekken in de stad tonen tekstkarren de snelste route de stad uit.

Extra spitspont & fiets

Om drukte op de wegen tegen te gaan, stimuleert Rijkswaterstaat het gebruik van de fiets, eventueel in combinatie met de pont over het Noordzeekanaal. Tussen 24 juli en 13 augustus vaart er op werkdagen een extra Hempont in de ochtendspits (7-10 uur) en avondspits (16-18 uur). Daarmee wordt de wachttijd tussen het Hempontplein en Zaandam gehalveerd. Voor voetgangers en (brom)fietsers is de pont gratis. Via Urbee kan voor 6 weken een e-bike gehuurd worden tegen een sterk gereduceerd tarief van €150,-. Met de actiecode A10Westdicht gebruikt u 1 dag gratis een elektrische deelfiets van Urbee. Fietst u al voor werk richting Westpoort-Sloterdijk, Amsterdam Noord of Zaanstad? Dan maakt u kans op 1 van de 60 e-bikes die de FietsCoalitie verloot.

Topconditie

De werkzaamheden aan de A10 West stonden eigenlijk gepland voor 2018, maar Rijkswaterstaat voert het onderhoud een jaar eerder uit.