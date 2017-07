Politie schiet berover tweemaal in been in Badhoevedorp

Foto: Archief EHF

Badhoevedorp De politie heeft in de nacht van zondag op maandag rond 01.30 uur op de Nieuwemeerdijk in Badhoevedorp een 29-jarige man, zonder vast adres, aangehouden.

Toen agenten de man wilden aanhouden, liep hij met een mes in zijn handen op de agenten af. Ondanks diverse waarschuwingen bleef de man doorlopen en ook na het gebruik van pepperspray en het lossen van een waarschuwingsschot stopte de man niet. Vervolgens is er eenmaal op de benen van de verdachte geschoten. Ook dat hielp niet en pas na een tweede schot op de benen kon de verdachte overmeesterd worden. De man had , voorafgaand aan dit incident, op de Nieuwemeerdijk een 66-jarige vrouw uit Badhoevedorp van haar tas beroofd. De vrouw reed daar in haar auto, toen de man haar liet stoppen. Hij trok de deur open en beroofde haar onder bedreiging van een mes van haar tas.. Zij weerde hem af en liep daarbij lichte steekwonden op aan haar hand en arm. De vrouw gaf gas, reed snel weg en belde de politie. Bij zijn aanhouding had de verdachte de tas van de vrouw nog in zijn bezit. De verdachte is voor nader onderzoek ingesloten.