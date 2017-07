Code geel voor pittige onweersbuien met hagel

Het is wisselend bewolkt en er komen in het westen enkele stevige buien voor, lokaal met onweer en mogelijk ook hagel. Later in de ochtend en vanmiddag ontwikkelen zich ook verder landinwaarts een aantal regen- en onweersbuien. Vanavond neemt het aantal buien af. De maximumtemperatuur ligt rond 19°C. De zwakke tot matige wind komt uit een zuidwestelijke richting en draait in de loop van de dag naar noordwest tot noord.

Komende nacht raakt het bewolkt en in het oosten valt er af en toe (buiige) regen. Elders kan een enkele bui van zee binnendrijven. De minimumtemperatuur ligt rond 13°C. Er staat een zwakke tot matige wind uit noordwestelijke richtingen.

Dinsdag overdag is het half tot zwaar bewolkt en valt er soms wat buiige regen. De maximumtemperatuur ligt rond 19°C. De wind komt uit richtingen tussen noordwest en noord en is matig, langs de kust vrij krachtig.