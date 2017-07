De vermiste studente is terecht!

De 20-jarige Elle Custers uit Spaubeek, studerend in Nijmegen, is terecht. Afgelopen weekend bleek ze niet aangekomen op haar vakantieadres in Frankrijk. Het thuisfront was bezorgd en schakelde de politie in.

Maandagmiddag is het de politie van de Westelijke Mijnstreek gelukt om contact te leggen met de vermiste studente. De jonge vrouw bleek op haar afgelegen vakantiebestemming gearriveerd te zijn, waar ze op geen enkele manier verbinding had met de buitenwereld.

Op haar vakantieadres is geen netwerkverbinding. Het is een afgelegen bestemming die buiten het netwerk van de providers ligt. Elle was in de veronderstelling dat haar ouders wisten waar ze was. Ze heeft na het telefoontje van de politie direct contact gehad met haar familie.

Zondag waarschuwden de ouders van Elle de politie nadat zij twee dagen geen contact met hun dochter hadden. De dochter was ook niet bereikbaar. Via de facebook pagina van de politie Limburg is aandacht gevraagd voor de vermissing. Het bericht is duizenden keren in meerdere landen gedeeld. Ruim een miljoen mensen heeft het bericht bekeken.

Namens de familie bedankt de politie iedereen die op de een of andere manier heeft meegeholpen aan het oplossen van deze zaak. Dank ook voor het vele delen van het bericht via facebook. *JV