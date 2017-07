Twee doden in appartement Weert

De politie heeft maandagmorgen twee lichamen aangetroffen in een appartementencomplex aan de Graafschap Hornelaan in Weert.

De politie ontdekte de twee lichamen nadat er eerder een melding over een 'flinke burenruzie' was binnengekomen. Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog onduidelijk.

Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter kwamen ter plaatse, maar alle hulp mocht niet meer baten. De politie is een uitgebreid onderzoek gestart.