Politie Limburg gaat onderzoek grottenbrand overnemen

Hooibrand

De brand ontstond donderdagavond. In de grot is onder andere hooi opgeslagen en dit heeft brand gevat. Hoe dit is kunnen gebeuren, wordt op dit moment onderzocht.

Brandstichting wordt in ieder geval niet uitgesloten.

Omdat het grottenstelsel op Nederlands grondgebied ligt, is de zaak overgedragen aan de politie in Limburg. In het onderzoek wordt nauw samengewerkt met de Belgische autoriteiten. De Nederlandse politie zal zich vooral richten op recherche onderzoek. Door de brand, die al enkele dagen woedt, zijn eventuele sporen vernield.

Aanhoudingen

De Belgische politie heeft in verband met deze brand in de nacht van donderdag op vrijdag twee personen uit Riemst (B) aangehouden. Na verhoor zijn zij in de loop van vrijdag in vrijheid gesteld. Of deze personen in het Limburgse onderzoek ook als verdachten aangemerkt en gehoord gaan worden is nog niet duidelijk.