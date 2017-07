Wolvin Artis waarschijnlijk aan acute darmontsteking overleden

De alfavrouw van de Hudson Bay wolven in ARTIS is onverwacht doodgegaan. 'De doodsoorzaak wordt nog onderzocht, maar de eerste resultaten wijzen op een acute darmontsteking', zo laat ARTIS maandag weten.

Welpen

'De vijf welpen die de teef drie maanden geleden geworpen heeft, zijn inmiddels oud genoeg om zelf vlees te eten', aldus ARTIS.

Een moederwolf zoogt haar welpen tot ongeveer acht tot tien weken. De welpen zijn inmiddels deze kritieke eerste levensfase voorbij en zijn in staat zelf vlees te eten. Ze hebben nog wel hun melktanden, die ze binnenkort zullen wisselen. De verwachting is dat de reu, de vader van de welpen, de zorg over de roedel zal overnemen

Samenstelling van de roedel

In een roedel Hudson Bay wolven zijn één mannetje en één vrouwtje gezamenlijk de baas. Dit alfakoppel is ook het enige stel dat jongen krijgt. De wolvin kreeg eerder al nesten in 2011, in 2012 en in 2016. Onder de vijf huidige welpen, zijn drie reutjes en twee teefjes.

De teefjes zijn echter nog te jong om de rol van alfavrouw over te nemen. Pas wanneer ze tussen een en twee jaar zijn, kan een wolf de rol van alfa op zich nemen. Omdat de alfa reu de vader van de welpen is, mag hij niet met één van zijn dochters een alfakoppel vormen. Omdat de jongen nog klein zijn, is er voldoende tijd om te kijken hoe de roedel in de toekomst samengesteld zal worden.