Knuffeldieven verstoppen gestolen sieraden in lichaam

Sieraden

Afgelopen vrijdag werd rond 17.30 uur een vrouw op leeftijd op de Rosendaalselaan in Velp bestolen van haar sieraden. De dieven gingen op geraffineerde wijze te werk door het slachtoffer, dat slecht ter been is, vanuit een auto eerst aan te spreken en de weg te vragen.

Toen het slachtoffer geantwoord had werd ze uitbundig bedankt en omhelsd, waarna uit ‘dankbaarheid’ nog enkele nepsieraden in handen werden gedrukt. In de tussentijd zagen de dieven kans aan de haal te gaan met de sieraden van het slachtoffer. Een beproefde methode kennelijk die vaker is toegepast. De daders worden vanwege hun werkwijze ook wel getypeerd als knuffeldieven.

Gewaarschuwd

Als kort na dit voorval de politie is gewaarschuwd en diverse surveillances naar de vluchtauto uitkijken, zien agenten even later op de A12 bij Duiven een auto rijden. De inzittenden vertonen gelijkenis met de omschrijving van getuigen en worden allen aangehouden. Het gaat om drie mannen van 18, 20 en 40 jaar en een 36-jarige vrouw, allen zonder vast adres in Nederland en met Roemeense nationaliteit.

In lichaam verstopt

In de auto van het viertal worden na uitgebreid onderzoek op een verborgen bergplaats nog meer (gouden) nepsieraden gevonden. De vrouw blijkt sieraden in haar lichaam te hebben verstopt die waren buitgemaakt bij de diefstal aan de Rosendaalselaan.

Meer pogingen

Dezelfde dag blijkt kort voor de diefstal op de Rosendaalselaan geprobeerd eveneens een dame op leeftijd te bestelen van haar sieraden. Dat gebeurde op de Vlashoflaan. Niet alleen de werkwijze kwam overeen, ook de beschrijving van de daders kwam overeen met die van de vier arrestanten.

Verder werd in Oldenzaal eerder op de dag eenzelfde diefstal poging gedaan met ook hier overeenkomsten in werkwijze en signalement. Van de vier arrestanten zit alleen de 36-jarige vrouw nog vast, ze mag zich vandaag bij de rechter verantwoorden op een snelrechtzitting. De overigen zijn na verhoor heengezonden.

Wees alert!

De politie waarschuwt alert te zijn op dit soort diefstallen. De daders lijken hun slachtoffers met zorg uit te kiezen: liefst kwetsbare ouderen die slecht ter been zijn en die duidelijk zichtbaar sieraden dragen. En ze hebben maar een doel: het ‘rollen’ van de slachtoffers. Vaak worden de slachtoffer overrompeld en zijn ze hun dierbare bezit al kwijt voor ze er erg in hebben.

Men doet er goed aan de sieraden niet te opzichtig te dragen en desnoods te bedekken met bijvoorbeeld een sjaal. Laat de dieven niet dichtbij komen en sla zo nodig meteen alarm. Deze ergerlijke vorm van diefstal beschouwt de politie als mobiel banditisme: de daders verplaatsen zich snel door diverse landen in Europa. Met gerichte periodieke controles in Europees samenwerkingsverband hoopt de politie deze vorm van criminaliteit in te dammen.