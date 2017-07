Hoofdagent stuurt afpersingsbrieven na bezoek homo-ontmoetingsplek

Een hoofdagent heeft geprobeerd twintig slachtoffers die een homo-ontmoetingsplek hadden bezocht af te dreigen door ze brieven te sturen met een eis om geld in de vorm van bitcoins. Het Openbaar Ministerie (OM) Midden-Nederland heeft maandag in de rechtszaak tegen de hoofdagent hoger beroep aangetekend tegen de uitspraak van de rechtbank in deze zaak.