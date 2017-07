Het hamsteren van isolatie wordt erger

Hoe was het vroeger?

Vroeger was er geen tekort aan isolatie en werd isolatiemateriaal op het laatste moment geleverd. Toen was er nog geen subsidie en was er geen angst dat isolatiemateriaal op raakte. Nu daarentegen willen bouwbedrijven het risico verkleinen door zelf de isolatie op te slaan. Waarom? Simpelweg omdat de levering van isolatie zo'n 6 weken kan duren.

Het wordt nog gekker

Er zijn zelfs bouwbedrijven die bij verschillende isolatieleveranciers bestellen zodat zij ervan zeker zijn dat er iemand is die op tijd levert. Een producent vertelt dat klanten geen zekerheid kunnen krijgen omdat zij als producent niet weten hoeveel grondstof MDI er is. Een andere reden om zo snel mogelijk te leveren is de hoge prijs die nog hoger zal worden. Zo zijn er in België 4 producenten die prijsverhogingen hebben aangekondigd voor PUR en PIR isolatie (zie ook: spouwmuurisolaties). De komende maand zal er een nieuwe prijsverhoging volgen.

Prijsverhoging

In de maand mei van dit jaar is de prijs van isolatiemateriaal zo'n 25% gestegen in vergelijking tot de eerste maanden van dit jaar. Momenteel is de prijs al tot zo'n 30 % opgelopen. Bouwbedrijven kampen nu met een tekort aan PUR schuim en PIR isolatie. Dit is goed voor zo'n 95% van de totale isolatie voor de bouw. De oorzaak? Een wereldwijd gebrek aan MDI, een van de grondstoffen van PUR en PIR platen.

Het gevaar

Het gevaar is dat steeds meer bouwbedrijven zich zorgen maken over de impact van een tekort waardoor de prijs nog hoger zal uitvallen. Als er meer isolatiemateriaal aanwezig zou zijn, zou een groot bekend dakdekkersbedrijf zo'n extra 100 man in kunnen zetten.

Alternatieven?

Het gevolg is natuurlijk dat men op zoek gaat naar alternatieven. Steeds meer werven staan stil en verliezen tijd en dus ook geld. Het probleem is dat er ook een tekort is aan alternatieven. Volgens Marc Dillen, directeur Vlaamse Confederatie voor de Bouw, is er geen uitzicht op verbetering van de toestand. Er is wel een lichte stijging van de aanvoer van basisgrondstof MDI dan vorige maand maar in vergelijking tot vorig jaar zit men nog maar op 75 tot 80 procent.

Gebrek in Nederland?

De vraag is of er ook een gebrek aan isolatiemateriaal zal zijn in Nederland en of dat er al is. Het moge in ieder geval duidelijk zijn dat het isoleren van het huis voor particulieren en VVE'ers erg aantrekkelijk is, aangezien de subsidie van 60 miljoen, welke in september 2016 vrijgegeven is, binnen zeer korte tijd op was.

Bron: isolatie