Opnieuw brand op voormalig verkeerspark Assen

De brand woedt maandagmiddag in het gebouw waar voorheen ‘PartyTown’ was gevestigd. De brandweer heeft het signaal ‘middelbrand’ afgegeven en heeft twee watertankwagens en een hoogwerker ingezet om de brand te blussen.

Het Verkeerspark aan De Haar staat al lange tijd leeg en wordt stapsgewijs gesloopt. Het is al de zoveelste keer dat er brand is uitgebroken op oude verkeerspark. Er word een kraan ingezet om bij de brandhaard te komen wanneer het gebouw helemaal voor vlakte gaat is nog niet bekend maar zal een kwestie van tijd zijn. De oorzaak van deze brand is nog niet bekend.