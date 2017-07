Vluchtauto crasht in Utrecht na achtervolging uit Duitsland

Een plofkraak in Duitsland is vannacht geëindigd met een autocrash in de wijk Kanaleneiland in Utrecht. Van de daders ontbreekt ieder spoor.

De plofkraak vond plaats in de Duitse stad Wesel in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, vlak over de grens bij Nijmegen. Met een Audi wisten de verdachte(n) te vluchtten met in hun achteruitkijkspiegel de politie die de achtervolging had ingezet.

Bij de achtervolging over de A12 werden tientallen politieauto's en een helikopter ingezet. De achtervolging eindigde uiteindelijk op het Anne Frankplein in Utrecht toen de vluchtauto crashten. De dader(s) wisten te ontkomen. Een uitgebreide zoekactie leverde niets op.