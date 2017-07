Laat jongens jongens zijn

Over het algemeen wordt door opvoeders verwacht dat kinderen zich rustig gedragen, goed luisteren en stilzitten. Terwijl jongens meer leren door te ontdekken, te experimenteren, risico’s te nemen, te doen. Opvoeders lijken de laatste jaren ‘jongensgedrag’ minder te waarderen. Jongens afremmen, remt hun ontwikkeling.

Vanuit de wetenschap zijn er uiteenlopende opvattingen of de verschillen tussen meisjes en jongens aangeboren zijn of ontstaan in de opvoeding. Wel zijn ze het eens dat er aandacht moet komen voor dit onderwerp.

SIRE wil graag alle Nederlandse opvoeders aan het denken zetten over hun gedrag ten aanzien van jongens. Zodat jongens de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen op de manier die bij hen past.

Met SIRE’s onverwoestbare spijkerbroek Broekie krijgen jongens de ruimte om te leren door te proberen.