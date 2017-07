Man gewond na steekincident in Tilburg

Surveillerende agenten werden rond die tijd door omstanders geattendeerd op een incident in die straat. Toen de agenten poolshoogte namen, troffen zij een man met steekwonden in het lichaam aan. Het slachtoffer was aanspreekbaar en werd met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Hier is hij aan zijn verwondingen behandeld. Hij is stabiel en buiten levensgevaar.

Onderzoek

De politie onderzoekt de zaak. Verschillende getuigen hebben een verklaring afgelegd en camerabeelden worden onderzocht. Op dit moment is er nog niemand aangehouden. Uit eerste onderzoek lijkt het erop dat de vermoedelijke dader en het slachtoffer elkaar kennen.