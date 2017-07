Serveerster pakt telefoon klant af die haar onder rokje fotografeerd

Het overkwam serveerster Milou Deelen die werkzaam is bij café De Waterkant. Het Parool plaatste van haar een ingezonden brief.

''U streek woensdag aan het eind van de middag neer bij Waterkant, u weet wel, die tropische horecaplek aan het Amsterdamse water waar mensen samenkomen om te genieten, te ontmoeten en te ontspannen. In eerste instantie leek u hier ook voor te komen. U bestelde bij mij een Desperados en alvast de Surinaamse cassave met bakkeljauw, want uw vriendin zou zo aanschuiven.

Nadat ik uw biertje had gebracht, maakte ik een vrolijke groepsfoto van de mensen aan de tafel voor u. En terwijl ik die foto maakte, zag ik dat u mij fotografeerde. Van onderen, onder mijn rokje.

Ik kan niet in woorden uitdrukken wat ik toen voelde. Ik voelde zowel woede als tranen opkomen. Gelukkig won mijn boosheid en ik griste de telefoon uit uw handen. En inderdaad, met één druk op de knop zag ik dat u foto's had gemaakt onder mijn rokje. Onmiddellijk verwijderde ik de foto's en ik vroeg u, terwijl ik uw telefoon teruggaf, wat u in godsnaam bezielde. Wat mij nou zo verbaasde is dat u het aan mij probeerde te verkopen als een 'grap'. Dit is niet grappig. Het is namelijk extreem onbeschoft, seksistisch en denigrerend''.

Na het incident werd de klant de deur gewezen. De serveerster is niet van plan zich de volgende keer anders te kleden. Dan leg je de schuld bij de vrouw en niet bij de man die op dat moment een foto van mij maakt.' Milou werd eerder bekend van een video waarin ze het seksisme in de Groningse studentenvereniging Vindicat aan de kaak stelde.