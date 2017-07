Geen duidelijkheid over oorzaak dood man Blitterswijck

Het onderzoek naar de dood van Wilbert Ingenpass uit Blitterswijck heeft tot op heden geen uitsluitsel kunnen geven over de toedracht van het voorval. Het blijft dus vooralsnog onduidelijk wat er zich in de woning in Blitterswijck op 3 maart 2017 heeft afgespeeld.

Gedurende het onderzoek, maar ook na de uitzending van Opsporing Verzocht, kwamen er diverse tips binnen over deze zaak. De tips en het rechercheonderzoek hebben niet geleid tot een definitieve toedracht over wat er in de woning is gebeurd.

Sporen nog bij NFI

Op dit moment zijn meerdere sporen nog in onderzoek bij het Nederland Forensisch Instituut. Mochten deze sporen aanleiding geven voor verder onderzoek, dan wordt dat zeker gedaan. Ook wanneer er nieuwe informatie bij de politie binnenkomt wordt deze onderzocht. Mocht de informatie niet leiden tot nieuwe inzichten, dan zal het onderzoek worden afgerond.