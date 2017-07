Niet alle eendjes zwemmen in het water

Alle eenden willen zwemmen. Toch moeten jaarlijks acht miljoen eenden in Nederland het zonder vijver of waterbad stellen. Ze leven in een dichte stal, komen nooit buiten, en hebben geen water om in rond te zwemmen of zich mee te verzorgen. Vlak voor onze staatssecretaris in september afzwaait, krijgt hij van Dier&Recht nog een afscheidspetitie cadeau.

De eend in de vee-industrie mag niet zwemmen

Het natuurlijke gedrag van eenden bestaat uit rondzwemmen, voedsel filteren uit het water (snebberen), en zich onderdompelen en poetsen om hun verenkleed schoon te maken. Een eend zonder zwemwater is een ongelukkige eend; gedrags- en welzijnsstudies hebben dat keer op keer aangetoond.

In 2009 wilde de politiek al zwemwater

In 2009 droeg minister Verburg de eendensector op om de eenden water te verschaffen. Toen al gaven Wageningse onderzoekers aan dat het ontbreken van open water de grootste misstand is in de Nederlandse eendenhouderij. Terwijl in de Duitse deelstaat Niedersachsen de eenden in 2016 zwemwater kregen, is er in Nederland – dat zich profileert als koploper dierenwelzijn – nog altijd niets veranderd.

Help de eenden aan een cadeau

Dier&Recht wil in augustus de staatssecretaris via een petitie overreden om zwemwater aan de eenden te geven, zodat hij zijn ambtstermijn met een prachtig cadeau voor de dieren kan afsluiten.