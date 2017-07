Burgemeester Renkum laat woning in Oosterbeek sluiten

Burgemeester Schaap van de gemeente Renkum heeft op dinsdagmorgen 25 juli een woning in Oosterbeek laten sluiten voor een periode van zes maanden. Dit op basis van een langlopend politieonderzoek, waarbij sprake is van criminele activiteiten door de betreffende huurder.

Door sluiting wil de burgemeester de loop naar het pand, die door handel in verdovende middelen is ontstaan, onmiddellijk beëindigen.

Politieonderzoek

Op 21 juni 2017 heeft de politie in het kader van een strafrechtelijk onderzoek de woning binnengetreden. Dit naar aanleiding van aanhoudende signalen van handel en gebruik in (hard)drugs op het betreffende woonadres. Onder meer zijn verdovende middelen aangetroffen en materialen die gebruikt kunnen worden om dealerschap mogelijk te maken. Doordat het pand niet bewoond kan worden wil de burgemeester ervoor zorgen dat de rust in de buurt terug kan keren. De politie blijft de verzegelde woning nauwlettend in de gaten houden.