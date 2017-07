Rapper SFB met geladen pistool aangehouden

Op Vestival in Amsterdam Zuidoost is zaterdag rapper Kaene M, beter bekend als ‘KM’, met een geladen pistool aangehouden. Dit gebeurde direct na het optreden van de rapformatie SFB waar M. deel van uitmaakt.

Volgens Het Parool werd de beveiliging van het festival op het Arena Park getipt door een bezoeker dat de rapper een pistool in zijn broeksband had. Hij zal vandaag worden voorgeleidt aan de rechter-commissaris.

De politie heeft het vermoeden dat er iets meer speelt rond de rapformatie. Afgelopen vrijdag deed de politie al een inval tijdens een optreden van SFB in Oosterpoort. M. zou zelf de politie hebben gebeld omdat hij zou zijn bedreigd met een pistool. De rapper besloot geen aangifte te doen.

M. is niet de enige van de rappers van SFB die met justitie in aanraking is geweest. Drie van de vier leden hebben vastgezeten in Suriname omdat er een filmpje was opgedoken waarin zij seks hadden met een meisje van 15 jaar oud. Ook Keane M. was hierbij betrokken.