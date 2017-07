Derde meisje (15) als verdachte steekincident aangehouden

De recherche heeft dinsdag een derde meisje van 15 jaar aangehouden als verdachte van betrokkenheid bij het steekincident van maandag 24 juli aan de Postjesweg. Zij zit vast en zit in "volledige beperking".

De twee minderjarige meisjes (15) die maandag 24 juli jl. zijn aangehouden voor betrokkenheid bij het steekincident, zijn eveneens in verzekering en in “volledige beperkingen” gesteld. Dat betekent dat zij alleen met hun advocaat mogen praten.

Serieuze verwondingen

Uit de eerste onderzoeksresultaten is naar voren gekomen dat er vermoedelijk een ruzie via social media is ontstaan.

Het slachtoffer, eveneens een meisje van 15 jaar, is inmiddels aan enkele snij/steekwonden geholpen maar verblijft nog in het ziekenhuis. De verwondingen zijn wel serieus maar niet levensbedreigend.