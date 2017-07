Hitsige reeën in boswachterij Austerlitz

Op dit moment staan de reeën in Nederland aan het begin van de jaarlijkse bronsttijd, die duurt van eind juli tot half augustus. Tijdens deze bronstperiode neemt de voorzichtigheid en schuwheid van de reeën af. Dat is bij uitstek dé gelegenheid om deze dieren te observeren en te horen. Staatsbosbeheer organiseert op zondag 6 en 13 augustus 2017 een reeënbronst excursie in boswachterij Austerlitz. Een ervaren gids vertelt u graag over deze bronsttijd en neemt u mee naar plekjes waar de kans heel groot is dat u deze prachtige dieren ziet!

De paartijd voor reeën, ook wel reeënbronst genoemd, is weer begonnen. Dit is de periode waarin mannetjes reeën (bokken) de vrouwjes (geiten) het hof maken. Bij de mannetjes gieren de hormonen door het lichaam. Zij proberen de komende weken zoveel mogelijk vrouwtjes te bevruchten. Ze maken daarbij korte hese blafjes die goed te horen zijn. De bok snuffelt aan de geit en vaak zet de geit het op een lopen voor deze hitsige bok, en een achtervolging wordt ingezet. In deze periode zijn reeën dus eigenlijk nooit alleen.

Verlengde draagtijd

Het ree heeft als enige evenhoevige een verlengde draagtijd. Na de bevruchting groeien er (meestal) twee embryo’s, maar dan stopt de groei voor een aantal maanden. Pas in de winter beginnen de embryo’s weer verder te groeien. In mei en juni zijn de kalfjes voldragen en worden ze geboren. Die geboorte valt meestal rond mei en juni. Kort daarop moet de reegeit weer klaar staan voor de reebok, want die heeft er eind juli weer zin! Kalfjes blijven tot ongeveer april van het jaar er op bij hun moeder in de buurt. Vlak voordat de nieuwe kalfjes geboren worden, verstoot zij haar jongen van het jaar er voor. Die moeten dan op eigen benen staan.