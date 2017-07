Audi bestuurdeer drukt andere auto van weg: cel voor dubbele poging doodslag

De verdachte reed afgelopen nieuwjaarsdag in zijn Audi over de autoweg en raakte daar in conflict met de inzittenden van een Renault. Op enig moment reden de auto's met een snelheid van zo'n 95 km/u naast elkaar en drukte de verdachte de andere auto van de rijbaan. Hierdoor was de bestuurder van de Renault genoodzaakt uit te wijken naar rechts om een aanrijding met de Audi te voorkomen. De Renault raakte van de weg, ontweek ternauwernood een lichtmast, sloeg een aantal keren over de kop en kwam in de sloot terecht. De bestuurder liep een duimbreuk, snijwonden aan zijn hoofd, bloeduitstortingen en schaafwonden op. Zijn passagier had een gebroken pols, een bult en een snijwond aan haar hoofd en een verzwikte enkel. Het hele voorval werd door een zogeheten dashcam van een medeweggebruiker vastgelegd.

De rechtbank kwalificeert het gedrag van de verdachte als een poging tot doodslag op de bestuurder en op de passagier. De verdachte aanvaardde namelijk de aanmerkelijke kans dat de slachtoffers door zijn manoeuvre om het leven zouden komen. Bovendien wordt de verdachte veroordeeld voor het doorrijden na het veroorzaken van het ongeval.

Ophef op social media

De rechtbank rekent het de verdachte zwaar aan dat hij de levens van 2 andere verkeersdeelnemers op het spel zette. Bovendien maakte hij zich na het ongeval zo snel mogelijk uit de voeten en bekommerde hij zich niet om het lot van de slachtoffers. Pas bijna een maand later - nadat de dashcam-beelden op televisie en internet werden getoond - maakte de vrouw van de verdachte in overleg met hem bij de politie melding van het incident. De vrouw zat overigens samen met hun 2 jonge kinderen in de auto tijdens het voorval. Het hele voorval veroorzaakte daarnaast veel maatschappelijke onrust, zo blijkt ook uit de ophef die op internet en social media ontstond na het vertonen van de beelden.

Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank er daartegenover rekening mee dat de verdachte ook zelf is getroffen door de gevolgen van het delict. Hij heeft psychisch veel last van het ongeval en is angstig geworden. Via social media hebben mensen zich daarnaast (schriftelijk) zeer negatief uitgelaten over de verdachte. De rechtbank heeft tijdens de zitting gezien dat hem dit zwaar valt. De straf treft bovendien niet alleen hem, maar zijn hele gezin. De verdachte (kostwinner van het gezin) zal door zijn werkgever naar verwachting worden ontslagen door het voorval. Gezien de ernst van de delicten, weegt de rechtbank dit laatste echter slechts in geringe mate mee.