Twee verdachten aangehouden voor overval op Casa Rosso-baas

Door de recherche zijn twee verdachten (20 en 22 jaar) aangehouden. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de gewapende overval op de Hilverbeekstraat. Hierbij schoten zij een kogel in het been van de beveiliger van Casa Rosso-baas Jan Otten.

In de nacht van zaterdag op zondag kregen de hulpdiensten rond 00.05 uur de melding van een schietpartij aan de Hilverbeekstraat. Twee mannen hebben Casa Rosso-baas Jan Otten willen overvallen. De 61-jarige beveiliger van Otten greep in en werd in zijn been geschoten.

Met een tas waarin drie broeken zaten ging het tweetal er op een scooter vandoor. In de Hilversumstraat werd enige tijd later de scooter aangetroffen.