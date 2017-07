Opnieuw celstraf voor wegmaken lijk na seksafspraak

Dinsdag is in hoger beroep een 52-jarige Tilburger veroordeeld tot 7 maanden gevangenisstraf. 'Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch bevestigt daarmee het vonnis van de rechtbank Zeeland-West-Brabant', zo laat de rechtbank Den Bosch dinsdag weten.

Lichaam begraven

Volgens het hof heeft de Tilburger het lichaam van een man uit Vught begraven in een bosgebied bij Hilvarenbeek, nadat deze man was overleden tijdens een seksafspraak bij de verdachte thuis.

Hartfalen

De Vughtenaar had op 19 april 2013 een seksafspraak in het huis van de verdachte en zijn echtgenote. Na gebruik van drugs en erectiepillen is de man daar overleden aan hartfalen. De verdachte heeft toen met hulp van zijn zoon het lichaam van de man weggemaakt.

In greppel

Er is een auto gehuurd en een kruiwagen, touw en dekzeil gekocht. Het lichaam is naar een bosgebied bij Hilvarenbeek vervoerd en daar begraven in een greppel. Pas enkele weken later werd het gevonden. De verdachte heeft steeds ontkend bij het wegmaken van het lichaam betrokken te zijn geweest. Verdachte organiseerde met zijn echtgenote regelmatig seksfeesten. Hij handelde ook in erectiepillen en drugs.

Moreel verwerpelijk

Het hof sluit zich aan bij de rechtbank in het oordeel dat het moreel verwerpelijk en volstrekt ontoelaatbaar is wat de verdachte heeft gedaan. Hierdoor duurde het weken voor het lichaam van de man werd gevonden en hebben de nabestaanden onnodig lang in onzekerheid verkeerd over zijn lot. Zij hebben geen gelegenheid gehad om op een normale manier afscheid te nemen van hun echtgenoot en vader. Dit wordt de verdachte zeer aangerekend.