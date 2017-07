Stadse otter gesneuveld op de A7

Er is wederom een otter aangereden op de A7 nabij het Julianaplein in de stad Groningen, ter hoogte van het Gasunie gebouw. Een aantal weken geleden werd ook al een dode otter aangetroffen op de A7 nabij de afrit Leek.

Het Groninger Landschap vindt dat er in de provincie Groningen te veel otters worden overreden en dat er te weinig verbindingszones tussen leefgebieden zijn. De passages die er zijn worden niet altijd goed ingericht waardoor de otter er toch voor kiest om via de weg de overkant te bereiken. Ook bij de Julianaplein in Groningen lijkt dit het geval te zijn. Het Groninger Landschap gaat daarom met de gemeente Groningen, de provincie Groningen en eventueel naastliggende eigenaren in gesprek of er een oplossing bedacht kan worden om nieuwe slachtoffers te voorkomen.

De otter in Groningen is erg kwetsbaar, het verkeer is namelijk oorzaak nummer één van de onnatuurlijke sterfgevallen onder otters. Veel otters worden aangereden op zoek naar nieuw leefgebied. Het Groninger Landschap wil dan ook graag dat de verbindingszones in Groningen zo snel mogelijk geoptimaliseerd worden.