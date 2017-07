Brandweer gaat brandend hooi toch uit grotten Cannerberg halen

Omdat na onderzoek duidelijk is geworden dat het vanzelf laten uitbranden van de hooibrand in het grottenstelsel in de Canneberg veel te lang gaat duren gaat de brandweer vanaf woensdagochtend toch over tot een nieuwe wijze van bestrijding. Dit heeft de gemeente Maastricht dinsdag bekendgemaakt.