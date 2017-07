Bestelbus rijdt zich klem onder viaduct

De politie is samen met een berger ter plaatse gekomen. Omdat niet bekend was of een deel van de constructie zou instorten bij het eruit rijden van de bestelbus, is een bouwinspecteur ter plaatse gekomen. Na controle heeft de berger de bestelbus geborgen. De onderdoorgang liep flinke schade op.