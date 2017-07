Neergeschoten man in auto Rotterdam overleden

De man (41) die dinsdagnacht in zijn auto in Rotterdam werd neergeschoten is overleden.

Omstanders hoorden schoten en alarmeerde de politie. Toen agenten aankwamen op de Langenhorst, troffen ze de zwaargewonde man in een auto aan. Hij is werd naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij korte tijd later is overleden aan zijn verwondingen. De toedracht van de schietpartij is nog onduidelijk. Ook is nog onbekend wie erachter zit.