Agressieve vakantieganger aangehouden

De politie heeft dinsdagavond laat in Midsland een 19-jarige inwoner van Oldenzaal aangehouden op verdenking van mishandeling en drugsbezit. De verdachte had een andere vakantieganger mishandeld en was tevens in het bezit van XTC en speed.

De jongeman had eerder die avond op één van de jongerencampings op het eiland een andere campinggast mishandeld. Tevens had het personeel van de camping het sterke vermoeden dat hij in drugs handelde. Reden om hem van de camping te verwijderen. Toen de 19-jarige dit te horen kreeg, sloeg hij op de vlucht.

Via een dak van een nabij gelegen woning en een tuinschutting probeerde hij aan het campingpersoneel te ontkomen. Ook zwom hij een sloot over. Het personeel bleef volhoudend en uiteindelijk wisten ze de jongeman in Midsland te achterhalen. Daar werd hij overgedragen aan de politie. Agenten hielden de inwoner van Oldenzaal vervolgens aan. De verdachte werd overgebracht naar het politiebureau op het eiland.

Tijdens de fouillering vonden agenten in de kleding van de man drugs, waaronder twaalf XTC-pillen en een wikkel met speed. De verdachte werd ’s nachts nog per watertaxi naar de vaste wal gebracht. Hij werd vervolgens overgebracht naar het cellencomplex in Leeuwarden en daar ingesloten. Het slachtoffer van de mishandeling heeft inmiddels aangifte gedaan.